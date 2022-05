Ausblick: Curaleaf vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Curaleaf wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Verlust von -0,033 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Curaleaf nach den Prognosen von 17 Analysten 317,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 260,3 Millionen USD umgesetzt worden.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,068 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,46 Milliarden USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

