Ausblick: Curbline Pptys informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Curbline Pptys wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,048 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 37,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 53,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,219 USD, gegenüber 0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 223,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 184,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at