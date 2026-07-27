Curbline Pptys Aktie
WKN DE: A40ND7 / ISIN: US23128Q1013
|
27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Curbline Pptys öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Curbline Pptys wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,043 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Curbline Pptys ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 37,55 Prozent auf 57,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Curbline Pptys noch 41,6 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,155 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 234,0 Millionen USD, gegenüber 184,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Curbline Pptys Corp When Issued
|
07:01
|Ausblick: Curbline Pptys öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Curbline Pptys informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Curbline Pptys stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Curbline Pptys Corp When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Curbline Pptys Corp When Issued
|31,56
|0,96%