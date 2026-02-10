Curtiss-Wright a Aktie
WKN: 850852 / ISIN: US2315611010
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Curtiss-Wright A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Curtiss-Wright A wird am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,69 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Curtiss-Wright A noch 3,09 USD je Aktie eingenommen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 890,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 824,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,13 USD im Vergleich zu 10,55 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,12 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Curtiss-Wright Corp. (A)
|
10.02.26
|Ausblick: Curtiss-Wright A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Curtiss-Wright A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Curtiss-Wright A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25