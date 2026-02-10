Ausblick: Curtiss-Wright A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Curtiss-Wright A wird am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,69 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Curtiss-Wright A noch 3,09 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 890,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 824,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,13 USD im Vergleich zu 10,55 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,12 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at