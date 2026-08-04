Ausblick: Curtiss-Wright A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Curtiss-Wright A wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,61 USD gegenüber 3,19 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 926,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Curtiss-Wright A einen Umsatz von 876,6 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,23 USD im Vergleich zu 12,87 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,78 Milliarden USD, gegenüber 3,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at