Curtiss-Wright a Aktie
WKN: 850852 / ISIN: US2315611010
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Curtiss-Wright A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Curtiss-Wright A wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,61 USD gegenüber 3,19 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 926,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Curtiss-Wright A einen Umsatz von 876,6 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,23 USD im Vergleich zu 12,87 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,78 Milliarden USD, gegenüber 3,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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