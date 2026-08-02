Custom Truck One Sourc a Aktie
WKN DE: A3CUQJ / ISIN: US23204X1037
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Custom Truck One Source A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Custom Truck One Source A wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,012 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Custom Truck One Source A nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 509,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 511,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,111 USD, gegenüber -0,140 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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