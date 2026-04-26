Custom Truck One Sourc a Aktie

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WKN DE: A3CUQJ / ISIN: US23204X1037

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Custom Truck One Source A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Custom Truck One Source A lädt am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,054 USD. Das entspräche einem Gewinn von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,080 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Custom Truck One Source A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 451,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Custom Truck One Source A 422,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,044 USD, gegenüber -0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2,03 Milliarden USD im Vergleich zu 1,94 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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