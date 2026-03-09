Custom Truck One Sourc a Aktie
Ausblick: Custom Truck One Source A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Custom Truck One Source A wird am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Custom Truck One Source A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,068 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 584,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 520,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,159 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,00 Milliarden USD, gegenüber 1,80 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
