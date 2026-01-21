Ausblick: Customers Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Customers Bancorp öffnet am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,03 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 185,92 Prozent erhöht. Damals waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 30,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 228,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 328,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,28 USD, gegenüber 5,09 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 821,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,37 Milliarden USD generiert wurden.

