Ausblick: Customers Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Customers Bancorp wird am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 35,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 229,2 Millionen USD gegenüber 356,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,36 USD im Vergleich zu 6,26 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 935,8 Millionen USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at