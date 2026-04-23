Customers Bancorp Aktie
WKN DE: A1WZCH / ISIN: US23204G1004
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Customers Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Customers Bancorp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,89 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Customers Bancorp 0,290 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 223,5 Millionen USD – ein Minus von 34,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Customers Bancorp 341,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,26 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 936,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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