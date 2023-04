Ausblick: CVB Financial legt Quartalsergebnis vor

CVB Financial gibt am 26.04.2023 die Zahlen für das am 31.03.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,439 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 16,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 144,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 124,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 587,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 555,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at