CVR Energy Aktie
WKN DE: A0MUHT / ISIN: US12662P1084
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: CVR Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CVR Energy präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,91 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,87 Prozent auf 2,35 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,57 USD, gegenüber 0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 9,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,16 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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