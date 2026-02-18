Ausblick: CVR Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CVR Energy lädt am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,849 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 12,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,70 Milliarden USD gegenüber 1,95 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,259 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,060 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 7,10 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 7,61 Milliarden USD waren.

