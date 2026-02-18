CVR Energy Aktie
WKN DE: A0MUHT / ISIN: US12662P1084
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: CVR Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CVR Energy lädt am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,849 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 12,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,70 Milliarden USD gegenüber 1,95 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,259 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,060 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 7,10 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 7,61 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu CVR Energy Inc
