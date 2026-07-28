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CVR Energy Aktie

CVR Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MUHT / ISIN: US12662P1084

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: CVR Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CVR Energy wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,258 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,140 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 26,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,22 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,250 USD, gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 8,25 Milliarden USD im Vergleich zu 7,16 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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