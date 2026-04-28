CVR Energy Aktie
WKN DE: A0MUHT / ISIN: US12662P1084
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: CVR Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CVR Energy stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,570 USD gegenüber -1,220 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,73 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CVR Energy einen Umsatz von 1,65 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,44 Milliarden USD, gegenüber 7,16 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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