Ausblick: CVR Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CVR Energy stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,570 USD gegenüber -1,220 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,73 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CVR Energy einen Umsatz von 1,65 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,44 Milliarden USD, gegenüber 7,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at