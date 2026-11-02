CVR Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A2QJAU / ISIN: US1266332055
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: CVR Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CVR Partners LP Partnership Units äußert sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,62 USD aus. Im letzten Jahr hatte CVR Partners LP Partnership Units einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie eingefahren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 165,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 18,64 USD im Vergleich zu 9,33 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 728,2 Millionen USD, gegenüber 606,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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