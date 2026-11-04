CVRx Aktie
WKN DE: A3CTH9 / ISIN: US1266381052
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: CVRx legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CVRx stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,496 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll CVRx nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 13,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,012 USD, gegenüber -2,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 59,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 56,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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