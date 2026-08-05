Ausblick: CVRx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CVRx wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,525 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 14,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,6 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,963 USD aus. Im Vorjahr waren -2,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 65,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 56,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at