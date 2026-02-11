Ausblick: CVRx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CVRx öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass CVRx für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,439 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll CVRx im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 15,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,87 Prozent gesteigert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,028 USD im Vergleich zu -2,650 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 56,4 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 51,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at