Ausblick: CVS Health legt Quartalsergebnis vor

CVS Health präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

24 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 19 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,16 Prozent auf 100,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,45 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,39 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 409,04 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 402,11 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at