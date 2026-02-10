Ausblick: CVS Health stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CVS Health wird am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass CVS Health im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,30 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 103,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 97,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,67 USD je Aktie, gegenüber 3,66 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 400,05 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 372,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at