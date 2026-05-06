Ausblick: CVS Health zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CVS Health wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,18 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 54,61 Prozent erhöht. Damals waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 94,97 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 94,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,16 USD, gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 404,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 402,11 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at