Ausblick: Cyber-Ark Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cyber-Ark Software präsentiert in der am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,314 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 15,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 130,5 Millionen USD gegenüber 112,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,767 USD, gegenüber 0,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 590,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 502,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at