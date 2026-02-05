Ausblick: CyberAgent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CyberAgent stellt am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,80 JPY gegenüber 10,01 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 226,62 Milliarden JPY – ein Plus von 11,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CyberAgent 203,84 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 71,50 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 62,52 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 910,75 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 874,03 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

