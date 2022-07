Ausblick: CyberOptics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CyberOptics wird am 27.07.2022 die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,460 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CyberOptics ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 25,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,69 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 103,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 92,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at