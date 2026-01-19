Cyient DLM Aktie
ISIN: INE055S01018
|
19.01.2026 07:01:06
Ausblick: Cyient DLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cyient DLM wird am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 2,30 INR je Aktie gegenüber 1,39 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 16,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,44 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Cyient DLM für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,71 Milliarden INR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,56 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 8,58 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,63 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,20 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cyient DLM Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Cyient DLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.01.26
|Erste Schätzungen: Cyient DLM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Ausblick: Cyient DLM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Cyient DLM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Cyient DLM stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)