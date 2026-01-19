Cyient DLM Aktie

ISIN: INE055S01018

19.01.2026 07:01:06

Ausblick: Cyient DLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cyient DLM wird am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 2,30 INR je Aktie gegenüber 1,39 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 16,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,44 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Cyient DLM für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,71 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,56 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 8,58 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,63 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,20 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

