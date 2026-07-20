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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Cyient DLM vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cyient DLM wird am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,40 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cyient DLM noch ein Gewinn pro Aktie von 0,940 INR in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,56 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 27,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,78 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,95 INR, gegenüber 9,23 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 15,73 Milliarden INR im Vergleich zu 12,61 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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