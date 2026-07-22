Ausblick: Cyient gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cyient veröffentlicht am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 12,89 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,95 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Cyient 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 16,87 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cyient 17,12 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 59,77 INR, gegenüber 38,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 83,43 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 72,68 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at