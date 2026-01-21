Cyient Aktie
WKN DE: A0KFDX / ISIN: INE136B01020
|
21.01.2026 07:01:06
Ausblick: Cyient veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cyient lädt am 22.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 13,14 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 11,10 INR je Aktie erzielt worden.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 19,26 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,02 Milliarden INR aus.
Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 54,84 INR je Aktie, gegenüber 55,95 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 73,61 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 73,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
