Ausblick: Cytek Biosciences, gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cytek Biosciences, wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,093 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Cytek Biosciences, 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 47,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cytek Biosciences, 45,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,350 USD im Vergleich zu -0,520 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 208,8 Millionen USD, gegenüber 201,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at