Cytek Biosciences Aktie
WKN DE: A3CVW1 / ISIN: US23285D1090
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cytek Biosciences, gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Cytek Biosciences, öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,070 USD. Dies würde einen Verlust von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Cytek Biosciences, -0,040 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Cytek Biosciences, im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 53,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,45 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,343 USD, gegenüber -0,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 209,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 201,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cytek Biosciences, Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Cytek Biosciences, gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Cytek Biosciences, gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Cytek Biosciences, legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Cytek Biosciences, Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Cytek Biosciences, Inc Registered Shs
|5,20
|1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street zunächst gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex seine Verluste auf. Die US-Börsen nehmen den Handel unterschiedlich auf. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.