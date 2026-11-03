Ausblick: Cytek Biosciences, gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cytek Biosciences, öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,070 USD. Dies würde einen Verlust von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Cytek Biosciences, -0,040 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Cytek Biosciences, im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 53,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,45 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,343 USD, gegenüber -0,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 209,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 201,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net