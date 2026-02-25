Cytek Biosciences Aktie
Ausblick: Cytek Biosciences, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cytek Biosciences, wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Cytek Biosciences, nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 57,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 57,5 Millionen USD umgesetzt worden.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,128 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 196,7 Millionen USD, gegenüber 200,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
