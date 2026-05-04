Cytokinetics Aktie
WKN DE: A1W1KK / ISIN: US23282W6057
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cytokinetics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cytokinetics wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,652 USD. Dies würde einen Verlust von 21,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Cytokinetics -1,360 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 439,24 Prozent auf 8,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cytokinetics noch 1,6 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -6,506 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,540 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 91,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 88,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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