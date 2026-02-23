Cytokinetics Aktie

WKN DE: A1W1KK / ISIN: US23282W6057

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cytokinetics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cytokinetics wird am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cytokinetics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,564 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 59,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cytokinetics einen Umsatz von 16,9 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -6,491 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,260 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 76,9 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 18,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

