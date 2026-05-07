Ausblick: CytomX gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CytomX wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,121 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 90,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 50,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,455 USD im Vergleich zu -0,150 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 22,1 Millionen USD, gegenüber 76,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at