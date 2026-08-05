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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: CytomX gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CytomX wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,077 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CytomX noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll CytomX mit einem Umsatz von insgesamt 12,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 33,60 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,416 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 32,1 Millionen USD, gegenüber 76,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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