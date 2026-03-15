Ausblick: CytomX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CytomX lässt sich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CytomX die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,093 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,3 Millionen USD – ein Minus von 80,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CytomX 38,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,028 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,380 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 82,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 138,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at