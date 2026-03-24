Cytosorbents Aktie
WKN DE: A12GDU / ISIN: US23283X2062
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24.03.2026 07:01:06
Ausblick: Cytosorbents informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cytosorbents wird am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cytosorbents für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,055 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 50,0 Prozent auf 9,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,160 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,380 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 37,6 Millionen USD, gegenüber 35,6 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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