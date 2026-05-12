Cytosorbents Aktie
WKN DE: A12GDU / ISIN: US23283X2062
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cytosorbents präsentiert Quartalsergebnisse
Cytosorbents wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cytosorbents noch -0,020 USD je Aktie verloren.
Das vergangene Quartal soll Cytosorbents mit einem Umsatz von insgesamt 9,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,67 Prozent gesteigert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,170 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,130 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 37,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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