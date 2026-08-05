Cytosorbents Aktie
WKN DE: A12GDU / ISIN: US23283X2062
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cytosorbents präsentiert Quartalsergebnisse
Cytosorbents wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cytosorbents noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Cytosorbents 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 9,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cytosorbents 9,6 Millionen USD umsetzen können.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,170 USD, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 39,4 Millionen USD im Vergleich zu 37,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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