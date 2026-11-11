Cytosorbents Aktie

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WKN DE: A42KBG / ISIN: US23283X3052

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cytosorbents vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cytosorbents wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cytosorbents für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,900 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,9 Millionen USD gegenüber 9,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -4,477 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,600 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 38,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 37,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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