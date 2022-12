Ausblick: D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret gewährt Anlegern Blick in die Bücher

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret wird am 06.12.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,910 TRY. Das entspräche einem Gewinn von 66,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,740 TRY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 103,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 3,37 Milliarden TRY gegenüber 1,66 Milliarden TRY im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -4,360 TRY je Aktie, gegenüber -1,920 TRY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 13,45 Milliarden TRY. Im Vorjahr waren 7,56 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at