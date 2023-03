Ausblick: D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret präsentiert am 22.03.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -1,640 TRY gegenüber 2,19 TRY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 73,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 4,78 Milliarden TRY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,76 Milliarden TRY umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -3,610 TRY im Vergleich zu -1,920 TRY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 14,17 Milliarden TRY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,56 Milliarden TRY.

Redaktion finanzen.at