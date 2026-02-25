D-Wave Quantum Aktie

D-Wave Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

Bilanz im Blick 25.02.2026 22:06:00

Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

D-Wave Quantum präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

D-Wave Quantum veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,063 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 54,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,210 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,750 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 25,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 8,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

