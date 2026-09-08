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WKN DE: A3D8XU / ISIN: CA23344V1085

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08.09.2026 07:01:06

Ausblick: D2L stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

D2L wird am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,039 USD aus. Im letzten Jahr hatte D2L einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 57,6 Millionen USD für D2L, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 75,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,255 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,230 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 233,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 302,8 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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