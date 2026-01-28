Ausblick: DAEDUCK ELECTRONICS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DAEDUCK ELECTRONICS stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 410,00 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 85,00 KRW je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 46,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 206,48 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 301,71 Milliarden KRW aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 927,82 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 461,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.049,22 Milliarden KRW aus, im Gegensatz zu 892,14 Milliarden KRW im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at