Ausblick: DAEDUCK ELECTRONICS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DAEDUCK ELECTRONICS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass DAEDUCK ELECTRONICS für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 558,00 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -111,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll DAEDUCK ELECTRONICS nach den Prognosen von 12 Analysten 340,52 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 58,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 215,38 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3658,00 KRW, während im vorherigen Jahr noch 924,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.483,77 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.065,29 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at