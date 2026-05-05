DAEDUCK ELECTRONICS Aktie

DAEDUCK ELECTRONICS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P357 / ISIN: KR7353200009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 07:01:06

Ausblick: DAEDUCK ELECTRONICS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DAEDUCK ELECTRONICS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass DAEDUCK ELECTRONICS für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 558,00 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -111,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll DAEDUCK ELECTRONICS nach den Prognosen von 12 Analysten 340,52 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 58,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 215,38 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3658,00 KRW, während im vorherigen Jahr noch 924,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.483,77 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.065,29 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DAEDUCK ELECTRONICS Co., Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu DAEDUCK ELECTRONICS Co., Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DAEDUCK ELECTRONICS Co., Ltd. Registered Shs 112 800,00 -2,25% DAEDUCK ELECTRONICS Co., Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen