Dai-ichi Life Insurance Aktie

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WKN DE: A1CS49 / ISIN: JP3476480003

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Dai-ichi Life Insurance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dai-ichi Life Insurance lädt am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 13,39 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dai-ichi Life Insurance 20,70 JPY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 25,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1.911,83 Milliarden JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2.399,24 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 114,48 JPY je Aktie, gegenüber 115,95 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 10.488,56 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 8.801,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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