Dai-ichi Life Insurance Aktie

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WKN DE: A1CS49 / ISIN: JP3476480003

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Dai-ichi Life Insurance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dai-ichi Life Insurance wird am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 27,78 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 136,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 11,75 JPY je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2.400,00 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 14,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.088,60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 146,30 JPY, gegenüber 119,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 11.034,28 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9.612,88 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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